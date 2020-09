Austrália estende proibição de viagens internacionais até dezembro

Até 17 de dezembro, pelo menos, apenas os residentes noutros países, trabalhadores mercantes e em setores de atividade essenciais, além de oficiais do Governo, estão excluídos da medida.

A mesma medida também proíbe que cruzeiros internacionais com cem ou mais passageiros possam entrar em portos australianos.

Em declarações, o ministro da Saúde, Greg Hunt, confirmou que a extensão do período de emergência foi indicada por médicos e pelo conselho epidemiológico que ajuda o Governo com a pandemia da covid-19, de acordo com notícia da Sky News.



A medida indica que os cidadãos australianos, ou residentes na Austrália, não podem sair da costa do país e podem somente navegar em circum-navegação, e apenas com o aval das autoridades locais.