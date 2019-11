Atriz Catherine Deneuve foi hospitalizada em estado grave

A atriz francesa Catherine Deneuve, de 76 anos, foi hospitalizada na noite de terça para quarta-feira e, segundo o jornal LeParisien , que avançou a notícia, está em "estado grave" e necessita de exames aprofundados.

Representantes da atriz afirmaram ao canal televisivo BFMTV que se tratou de um episódio de cansaço extremo devido à agenda sobrecarregada da atriz, que está atualmente em filmagens.

Estrela maior do cinema francês - e europeu - desde a década de 60, Catherine Deneuve tem, atualmente, 76 anos. Conta mais de 50 anos de carreira, com títulos como Os guarda-chuvas do amor (1964), ​​​​​​​Repulsa ao sexo (1965), A Farsa do Amor e da Guerra (1966), A Bela da Tarde (1967), Mayerling (1968), A Sereia do Mississipi (1969), Tristana (1970) Indochina (1992), O Universo de Jackes Demy (1964), Dançando no escuro (2000) ou Oito mulheres (2001), para citar apenas alguns das dezenas de filmes que protagonizou.

A lista de realizadores com quem trabalhou é um verdadeiro desfile de estrelas: François Truffaut, Luis Buñuel, Manoel de Oliveira, Roman Polansky, Lars von Trier, François Ozon.

Nomeada para o óscar de melhor atriz em 1993, com Indochina, ganhou dois prémios César (os óscares do cinema francês) para melhor atriz em 1981 (com O Último Metro) e em 1993 (com Indochina), tendo sido nomeada mais oito vezes para o mesmo prémio.

Em 1998 recebeu o Urso de Ouro honorário do Festival de Berlim.

Vista como um ícone de beleza, a personificação da mulher francesa, Deneuve foi musa de Yves Saint Laurent e, durante anos, a cara do famoso Chanel nº5.

Em atualização