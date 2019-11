Ataque de grupo armado provoca pelo menos 17 mortos no Tajiquistão

Ministério do Interior do Tajiquistão divulgou imagens do local do ataque

O ataque ocorreu às 03:23 (09:23 em Lisboa) perto da fronteira com o Uzbequistão, a cerca de cinquenta quilómetros da capital Dushanbe, informou o Ministério do Interior do país.

Na resposta das tropas tajiques ao ataque, "15 membros do grupo armado foram neutralizados e outros quatro foram detidos", indicou o Ministério do Interior do Tajiquistão.

"Um soldado dos guardas de fronteira e um polícia morreram", acrescentou.