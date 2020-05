As Ilhas Faroé são o primeiro território europeu livre de covid-19

Financial Times saúda sucesso de Portugal contra a "onda do vírus que engoliu os seus vizinhos"

"Como nação, conseguimos o que muito poucos outros países alcançaram. Isto foi possível porque as pessoas, as famílias e as organizações agiram com responsabilidade em condições muito difíceis", declarou o primeiro ministro do território, Bárður á Steig Nielsen, citado pelo jornal El Mundo.

Com um total de 187 casos e nenhuma morte, o pico de doentes (112) foi atingido a 22 de março. Em termos relativos as Ilhas Faroé são o território com a mais elevada taxa de testes de rastreio à covid-19 do mundo, o que, com uma população de 48.500 pessoas não é um feito extraordinário, mas será uma das razões para, quando o resto da Europa, e a própria Dinamarca, lutam contra a pandemia, o arquipélago, constituído por 18 ilhas, a ter dado como extinta.

O segredo, além da testagem massiva, terá sido a adoção de medidas de restrição semelhantes às que se observaram na generalidade do continente europeu, com encerramento de escolas e estabelecimentos comerciais, apesar de o confinamento, aconselhado, não ter sido obrigatório. A população, pouca e dispersa, fez o resto.