Aquele momento em que um hipopótamo entra numa estação de serviço

O momento em que um hipopótamo caminha numa estação de serviço da África do Sul, quando andava em busca de pasto à noite, foi captado em vídeo e mostra como estes animais facilmente saem do parque natural onde vivem e percorrem as zonas mais urbanas. Não é assim tão raro acontecer, mas este caso ficou registado em vídeo - não são animais perigosos, mas ninguém se deve aproximar deles nem tentar alimentá-los.

No vídeo de 30 segundos, captado no domingo à noite e divulgado pelo jornal TimesLIVE, o animal de grande porte é visto a aproximar-se calmamente do movimentado posto da Engen, em Santa Lucia, KwaZulu-Natal, na África do Sul.

Santa Lucia faz parte do iSimangaliso Wetland Park, que abriga entre 800 a 1000 hipopótamos. O diretor do parque, Raymond Zulu, disse que os hipopótamos são vistos regularmente na cidade.

"Uma vez por mês, temos uma visita ao posto. Estamos todos acostumados a vê-los. Eles não são perigosos, mas ninguém se deve aproximar deles ou tentar alimentá-los. São bons para o turismo da nossa cidade", disse Zulu.

No vídeo registado no domingo vê-se um veículo a passar pelo hipopótamo, iluminando o animal que o ignora. A autora do vídeo e diretora do site de turismo Lake View Cabanas, Marié Stubbe, disse que avistamentos de hipopótamos são comuns. "Entretêm-nos regularmente, o que se torna uma atração para os turistas."

Falando do momento em que conseguiu captar o hipopótamo em vídeo, Stubbe disse: "Foi um momento extraordinário de estar no lugar certo, na hora certa".

"Escusado será dizer que quem visita a nossa cidade fica sempre surpreendido ao ver os hipopótamos fora da água, sem saber que esse é o comportamento deles, saem para pastar durante a noite", explicou.