Apoiantes de Trump afundaram-se em lago no Texas

Vários barcos que participavam num desfile de apoio à reeleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos afundaram-se este domingo, no Lago Travis, perto de Austin, capital do Texas.

As autoridades locais adiantaram com incidente terá sido causado pela agitação da água provocada pelos próprios barcos. Várias pessoas tiveram mesmo que ser tiradas dentro de água, mas não se registaram feridos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O evento, a que chamaram Desfile de Barcos Trump no Lago Travis, foi organizado através do Facebook e mais de 2600 pessoas inscreveram-se como participantes.

Kristen Dark, porta-voz do gabinete do xerife de Travis County, revelou que foi aberta uma investigação ao incidente, embora não hajam indícios de se tratar de um ato intencional. "

"Respondemos a vários alertas de barcos em perigo. Havia um número anormal de barcos no lago. Quando todos começaram a mover-se ao mesmo tempo, geraram uma ondulação significativa", disse-

O incidente aconteceu por volta das 17.00 horas (hora portuguesa) de sábado, no início do fim de semana do Dia do Trabalho nos EUA. A página do evento no Facebook dizia que os barcos deviam a dirigir-se a uma velocidade de 16 km/h.

Paul Yura, do Serviço Meteorológico Nacional de Austin / San Antonio, disse à Associated Press não ter havido registo tempestades na área no momento do desfile.