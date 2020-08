Alerta em escola de Berlim origina grande operação policial

A polícia de Berlim está a vasculhar uma escola de Berlim, depois de ter sido gerado um alarme, por motivos ainda não esclarecidos, noticia a imprensa alemã. Os estudantes da escola Max Taut foram aconselhados a permanecerem nas salas enquanto decorrem buscas. Junto ao edifício há agentes armados com metralhadoras e uma força de bombeiros.

Através do Twitter, a polícia de Berlim informou sobre a situação. Adiantou que o alarme foi dado às 10.00 e que está no local, mas ainda não tinha conseguido dar conta de nada de anormal. Por isso, não descarta que se tratasse de um falso alarme. Não se percebe exatamente qual foi o alarme: se foi um aviso de bomba, de homem armado ou de outro tipo.

Wir sind nach wie vor mit diversen Kolleg. rund um das Max Taut-OSZ in #Rummelsburg sowie im Umkreis im Einsatz und stehen in Kontakt mit der Schulleitung. Bislang wurden keine Ursachen für den Alarm festgestellt. Auch ein Fehlalarm kann nicht ausgeschlossen werden. - Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 28, 2020

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No Twitter, há descrições de pessoas que afirmam ser alunos da escola. Dizem estar na escola, fechados nas salas e sem saberem o que se passa.

"Seria bom se algumas informações pudessem chegar até nós. Estamos sentados aqui e não sabemos nada", escreveu um utilizador do Twiiter

Rettungskräfte und Polizei vor der Max-Taut-Schule. Das Gebäude wurde weiträumig gesperrt. pic.twitter.com/tNeq1TBGSv - Felicia Klinger (@FeliciaKlinger_) August 28, 2020

Até agora, nenhuma causa para o alarme foi encontrada. "A situação ainda não é clara", disse um porta-voz do corpo de bombeiros no local. "Nós, como corpo de bombeiros, estamos no local com cerca de 30 pessoas e garantimos atendimento médico", acrescentou.