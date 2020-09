Alerta de bomba. Torre Eiffel evacuada

A Torre Eiffel foi evacuada e todo o bairro bloqueado após um alerta de bomba em Paris esta quarta-feira. Por volta das 11.00, a polícia recebeu uma chamada anónima a dizer que fora colocada uma bomba na Torre Eiffel. "O monumento foi evacuado a partir do meio dia, estão a decorrer verificações no local", confirmou ao Le Parisien a empresa que explora o monumento.

Por precaução, as autoridades criaram um perímetro de segurança em torno no monumento. No Twitter, a jornalista do Le Parisien Amandine Pointel dá conta da notícia e mostra imagens dos arredores da Torre Eiffel com o dispositivo policial.

Em atualização