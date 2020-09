Aeroporto de Helsínquia vai usar cães para detetar passageiros infetados

O aeroporto de Helsínquia na Finlândia vai iniciar um projeto-piloto com cães treinados para farejar passageiros portadores do novo coronavírus. Começa esta semana com 16 cães, quatro por cada turno. É uma ideia que, em moldes diferentes e mais limitados, está a ser usada noutros países como o Chile ou o Dubai.

Este projeto finlandês segue um estudo da Faculdade de Veterinária da Universidade de Helsínquia que demonstrou que cães treinados podem farejar covid-19 com quase 100% de certeza.

COVID-19 dogs will start working at Helsinki Airport next week. These dogs can detect corona virus sooner than lab tests. Welcome Kössi and friends! Read more: https://t.co/PKgj4zZuBU pic.twitter.com/tYwcwDebFi - Helsinki Airport (@HelsinkiAirport) September 18, 2020

A operadora finlandesa de aeroportos, Finavia, adiantou que os cães podem detectar o coronavírus numa amostra mais reduzida: precisam de 10 a 100 moléculas para identificar o vírus, em comparação com os 1,8 milhões exigidos pelo teste de PCR.

"O projeto-piloto que será lançado em 22 de setembro de 2020 é único e inédito no mundo", disse o diretor do Aeroporto de Helsinque Ulla Lettijeff. "Nenhum outro aeroporto tentou usar a deteção de cheiro canino numa escala tão grande.. Pode ser um passo mais no caminho para vencer a covid-19", concluiu.

O plano passa por não haver contato direto entre os cães e os passageiros. Os viajantes serão obrigados a passar um pano de teste na pele. Os lenços serão cheirados pelos cães e qualquer pessoa que identifiquem como portadora do coronavírus será direcionada para um posto de saúde.

Os cães foram treinados pela Wise Nose, uma agência finlandesa especializada. A maioria dos cães tem experiência anterior em deteção de odores e o tempo que demora a ensiná-los para o cheiro do coronavírus varia de acordo com as origens.

Finland to deploy coronavirus-sniffing dogs at Helsinki airport https://t.co/7K8hkWUfTA - The Washington Post (@washingtonpost) September 22, 2020

Um projeto muito semelhante está em curso no Dubai (Emirados Árabes Unidos), com a Arábia Saudita também a apostar em treinar cães para o mesmo efeito.

No Chile quatro cães farejadores da polícia foram treinados para se tornarem agentes "biodetetores", capazes de identificar portadores da covid-19 através do suor.

Os três golden retriever e um labrador foram selecionados para tentar detetar pessoas infetadas pelo novo coronavírus. O programa, uma colaboração entre a polícia chilena e a Universidade Católica do Chile, foi criado para aproveitar a grande capacidade olfativa dos cães, seguindo experiências já desenvolvidas em França, onde se tentou detetar casos de contaminação da covid-19 através do suor das pessoas infetadas, explicou à AFP Julio Santelices, diretor da Escola de Especialização da Polícia chilena.