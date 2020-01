Acordo para o governo espanhol beneficia ligação portuguesa à Galiza

O líder e a porta-voz do PSOE, Pedro Sánchez e Adriana Lastra, à entrada do Parlamento para a sessão de abertura para a investidura do governo.

Só tem um deputado e foi o último partido a chegar a acordo com os socialistas, no final de sexta-feira (3 de janeiro). O teor do documento assinado entre a líder do partido nacionalista Ana Pontón e a porta-voz do PSOE Adriana Lastra aponta para a elevação do estatuto da autonomia galega, que é equiparado ao basco e ao catalão.

Em troca do sim do deputado do BNG Néstor Rego, o PSOE compromete-se a reforçar o autogoverno galego e a garantir que "qualquer modificação da estrutura territorial do Estado" não deixará a Galiza com um estatuto diferente do País Basco nem da Catalunha. "Tendo em conta o estatuto atual da Galiza, Euskadi e Catalunha como nacionalidades históricas, comprometem-se a que qualquer modificação da estrutura territorial do Estado assegurará para a Galiza o mesmo estatuto que os outros dois."

O acordo entre o PSOE e o BNG foi firmado pela porta-voz do socialistas Adriana Lastra e pela líder da formação galega, Ana Pontón. © Twitter

O Bloco Nacionalista Galego vai votar a favor da tomada de posse do governo PSOE-Unidas Podemos em troca de várias promessas dos socialistas, entre as quais a transferência da gestão da autoestrada AP-9 e a gratuitidade das portagens para os utilizadores frequentes e total entre Vigo e Redondela; a recuperação ambiental das rias galegas, bem como a reativação dos estaleiros navais privados de Barreras e Vulcano.

No acordo de 13 pontos alguns estão diretamente relacionados com Portugal. Na promessa do governo central de melhorar as infraestruturas, fica contemplada a modernização da rede ferroviária galega, o que inclui a ligação à fronteira portuguesa, em Valença. No ponto relativo à língua galega, além da "normalização do uso do galego" na administração e nos meios de comunicação públicos, prevê-se "facilitar a execução do Congresso e do Parlamento galego para a receção na Galiza das rádios e televisões portuguesas".

Para o PSOE conseguir formar governo teve ainda de firmar acordos com a Esquerda Republicana Catalã, com o Partido Nacionalista Basco (PNV) e com os partidos mais pequenos Compromís (Valência), Nueva Canarias (Canárias) e Teruel Existe (Aragão).

O Bloco Nacionalista Galego (BNG) foi o último a chegar a um compromisso com os socialistas. Depois do primeiro dia dedicado ao debate sobre o programa de governo, no qual Pedro Sánchez disse querer resolver o conflito na Catalunha através do diálogo, espera-se que na primeira votação, a decorrer neste domingo, o candidato a primeiro-ministro não recolha uma maioria absoluta de votos. No entanto, na terça-feira, e de acordo com o estabelecido na lei, basta haver mais votos favoráveis do que desfavoráveis. Sánchez espera obter 167 votos favoráveis contra 164 desfavoráveis e 19 abstenções.