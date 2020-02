Abatido soldado tailandês que matou 26 pessoas e feriu 57

Pelo menos 26 pessoas morreram e 57 ficaram feridas no tiroteio perpetrado por um soldado no nordeste da Tailândia, anunciou hoje o primeiro-ministro tailandês. As autoridades policiais confirmaram ainda que abateram a tiro o autor do tiroteio, um homem de 32 anos.

"Não há precedentes na Tailândia e quero que esta isto nunca mais aconteça", declarou Prayut Chan-O-Cha, em conferência de imprensa, num hospital de Nakhon Ratchasima, para onde foram levadas as vítimas do ataque.

Dos 57 feridos, 25 já tiveram alta, indicou. Nove serão sujeitos a intervenções cirúrgicas, diz o Bangkok Post.

Uma das vítimas mortais é um polícia que tentou entrar no centro comercial.

"Foi como um sonho... Agradeço ter sobrevivido", disse ao Bangkok Post Sottiyanee Unchalee, uma mulher de 48 anos. Escondeu-se na casa de banho de um ginásio do centro comercial quando começou a ouvir os tiros, relatou. "Lamento pelos que perderam a vida e os que ainda estão lá dentro", afirmou ao jornal tailandês.

Entrincheirado durante 16 horas

O chefe do Governo tailândês acrescentou que o motivo do atacante era pessoal e relacionado com um conflito devido à "venda de uma casa".

De acordo com o canal de televisão Thai Rath, que citou fontes policiais, o soldado, de 32 anos, identificado como Jakrapanth Thomma, esteve entrincheirado durante 16 horas no centro comercial Terminal 21 Korat, em Nakhon Ratchasima, cidade também conhecida como Korat.

Segundo a agência noticiosa norte-americana Associated Press, no sábado e antes de se dirigir para o centro comercial, o soldado matou um outro soldado e uma mulher e feriu uma terceira pessoa, aparentemente devido a uma disputa de terras. O soldado terá roubado armas num campo militar.