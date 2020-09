A viagem mais longa de autocarro. De Nova Deli a Londres em 70 dias

São 20 mil quilómetros, de Nova Deli a Londres. Durante 70 dias, um autocarro atravessa 18 países, passando por Mianmar, levando os passageiros a visitar a Grande Muralha, na China, mas também o Uzbequistão e o Cazaquistão, e cidades como Moscovo, Praga, Bruxelas e Frankfurt.

Esta é, por isso, a mais longa viagem de autocarro do mundo. E se lhe pode parecer uma aventura desconfortável desengana-se, porque esta é uma experiência considerada de luxo.

A data da partida é maio de 2021 e esta é uma ideia da "Adventures Overland", uma empresa localizada em Gurugram, uma das cidades satélite de Nova Deli, na Índia, de acordo com o El Mundo.

A agência é especializada em turismo rodoviário para 80 países. O slogan não poderia ser mais adequado: são sempre viagens "épicas".

Os responsáveis pela empresa, ​​Sanjay Madan e Tushar Agarwal, entraram no Livro de Recordes do Guinness em 2013 por percorrerem a maior distância (17.107 quilómetros em 28 dias) dentro de um mesmo país, a Austrália.

Apesar do preço da viagem não estar ao alcance de todas as bolsas - custa cerca de 17 mil euros - 25 mil pessoas já consultaram o folheto da viagem e o site da agência teve mais de 150 milhões de acessos no dia em que a experiência foi lançada.

A empresa já antes tinha organizado outra viagem "épica". Chamaram-lhe "The Great Indian World Trip", realizou-se entre 2013 e 2014, e um autocarro percorreu 50 países dos seis continentes num total de 90 mil quilómetros. .