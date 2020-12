200 turistas britânicos fogem de quarentena em estância de esqui na Suíça

Cerca de 200 turistas britânicos, que estavam obrigados a cumprir uma quarentena de dez dias numa estância de esqui na localidade suíça de Verbier, fugiram clandestinamente durante a noite, foi divulgado este domingo.

Estes cerca de 200 turistas britânicos fazem parte de um grupo de 420 abrangidos pelas medidas de quarentena impostas pelo Governo da Suíça aos viajantes do Reino Unido, após o surgimento naquele país de uma nova variante do vírus da covid-19, segundo noticia a agência AFP.

Os turistas encontram-se a cumprir quarentena na estância de esqui de Verbier, situada na comuna de Bagnes, um destino muito popular entre os britânicos.

Segundo explicou o responsável de comunicação da comuna de Bagnes, Jean-Marc Sandoz, a partir da implementação destas restrições, em 14 de dezembro, alguns turistas britânicos decidiram regressar ao Reino Unido, mas outros acabaram por permanecer na estância de esqui de Verbier.

"Não se pode culpá-los. Para a maioria, a quarentena era insustentável. Imagine moverem-se quatro pessoas num quarto de hotel de 20 metros quadrados", justificou.

Jean Sandoz referiu que a fuga dos turistas britânicos só foi detetada após o pessoal do hotel ter reparado que os tabuleiros de refeição permaneciam intactos.

A nova estirpe do coronavírus SARS-CoV-2 identificada no Reino Unido, apresentada como mais contagiosa e que está a inquietar o mundo, já está a circular em vários países e territórios, dentro e fora da Europa.

Também este domingo foi detetada a nova variante do coronavírus na ilha da Madeira.

Na sequência da identificação desta nova variante do SARS-CoV-2, diversos países, dentro e fora da Europa, decidiram suspender as ligações, nomeadamente aéreas, com o Reino Unido, uma lista que tem vindo a aumentar nas últimas horas.

A estirpe britânica do vírus já foi também detetada, pelo menos, em Portugal (ilha da Madeira), na Suécia, Itália, Holanda, Alemanha, França, Espanha, Dinamarca, Liechtenstein, Suíça, Canadá, África do Sul e no Japão.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.758.026 mortos resultantes de mais de 80,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.