"11 meses é muito curto" para fechar relação da UE com o Reino Unido

Boris vai alterar lei para impedir extensão do período de transição do Brexit

É absolutamente credível, nesta fase, afirmar que vai haver Brexit até 31 de janeiro ou ainda pode haver alguma surpresa?

Não. Acho que podemos dar como certo que o Brexit vai mesmo acontecer no dia 31 de janeiro. O acordo de saída será aprovado na Câmara dos Comuns antes do Natal. Será concluído o processo de ratificação no Reino Unido em meados de janeiro. Aqui no Parlamento Europeu o acordo será certamente aprovado no dia 29 de janeiro. É o que está previsto. Portanto teremos o Brexit até ao final de Janeiro e começará a contar a partir do dia 31 o prazo de 11 meses para renegociar a relação económica e política futura.

Disse 29 de janeiro. Porquê tão em cima da data? Não está o Parlamento Europeu também a contribuir para a incerteza do Brexit?

Não. O Brexit tem uma data que acontecerá no dia 31 de janeiro. Só que até lá é preciso que o Reino Unido conclua o processo de ratificação. Também não é esperado que a ratificação do acordo de saída, pela Rainha, aconteça antes de 25 e 26 de janeiro - é o que nos dizem os britânicos - e, o Parlamento Europeu procederá à ratificação depois. Mas, além disso, há uma outra razão: o Parlamento Europeu reúne-se, em meados de janeiro, e pretende aprovar uma resolução com exigências em matéria de respeito pelos direitos dos cidadãos europeus que residem no Reino Unido, porque há compromissos do Reino Unido que nós queremos ter a certeza que são cumpridos.

Nesta fase há dúvidas de que possa haver desvios nesses compromissos?

Há dúvidas quanto ao modo prático como está a ser implementado o sistema de reconhecimento dos direitos dos cidadãos. Nós gostaríamos que esse sistema fosse mais ágil, mais simplificado e que desse mais garantias aos cidadãos, de que os seus direitos são efetivamente protegidos. E, portanto, é natural que o Parlamento Europeu dirija uma mensagem política em janeiro, antes ainda de proceder à ratificação do acordo. Mas isso não significa que haja qualquer dúvida de que o acordo de saída vá ser aprovado no Parlamento Europeu e certamente vai acontecer. E, portanto teremos mesmo o Brexit no dia 31 de janeiro.

Quando ainda estávamos numa fase anterior, a primeira-ministra Theresa May pediu um período de transição de dois anos. Depois de todas as negociações e processos de ratificação, este período fica reduzido 11 meses. O negociador Michel Barnier admite que pode ficar alguma coisa por fazer. É de admitir que possamos chegar ao final e que a 31 de dezembro estejamos, novamente, a falar do backstop?

11 meses é um período muito curto para aquilo que há a fazer. Habitualmente, nos acordos comerciais, nós regulamos a convergência com outros países. Neste caso, vamos regular a divergência. Eles querem sair da União Europeia porque querem ter regras diferentes. Para a medida de um acordo futuro de integração económica dependerá do nível dessa divergência. Se ela for muito grande, se ameaçar a integridade do mercado único, os nossos padrões ambientais, sociais e culturais, evidentemente, temos que ter mais restrições às trocas comerciais com o Reino Unido e mais controlo nas fronteiras. Tudo isso vai ter que ser negociado e 11 meses é de facto muito pouco. E, portanto, como disse a presidente da Comissão Europeia, não é de excluir que, chegado ao final de 2020, o cenário de um Brexit sem acordo volte a estar em cima da mesa. Isso dependerá do sucesso das negociações.

Pedro Silva Pereira

Nas negociações do acordo de saída havia três linhas vermelhas para a relação futura com a União Europeia.

Sim, eu creio que a linha vermelha está associada a expressões a que nos vamos habituar, - como outras [expressões] em inglês que se tornaram populares - como o chamado level playing field. Isto é, a União Europeia faz questão de que os seus padrões de segurança alimentar, de concorrência de proteção ambiental, social e laboral sejam respeitados nesse acordo e portanto esta vai ser a chave das negociações. Se o Reino Unido quiser ter um nível de desalinhamento regulatório com a União Europeia que ameace estes valores, evidentemente que a União Europeia terá que defender a integridade do seu mercado único e os seus valores, os seus interesses e os interesses dos seus cidadãos. E, portanto esta será, julgo eu, se quisermos pôr a questão em termos de linha vermelha, o ponto em torno do qual o essencial vai ser discutido.