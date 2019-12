Aung San Suu Kyi diz que Gâmbia mostrou imagem enganosa dos rohingya

A líder de Myanmar (ex-Birmânia), Aung San Suu Kyi, disse esta quarta-feira no Tribunal Internacional de Justiça (TIJ), em Haia, que a Gâmbia desenhou uma "imagem enganosa e incompleta" da situação da minoria muçulmana rohingya no seu país.

"Infelizmente, a Gâmbia apresentou ao Tribunal uma imagem enganosa e incompleta da situação no estado de Rakhine", disse Aung San Suu Kyi, numa audiência em que está a participar para defender o seu país, acusado de genocídio da minoria muçulmana rohingya.

A líder birmanesa declarou ainda que a "intenção genocida" não poderia ser "a única hipótese" na situação da minoria rohingya.

"Certamente nessas circunstâncias, a intenção genocida não pode ser a única hipótese", afirmou Aung San Suu Kyi, primeira Conselheira de Estado e ministra dos Negócios Estrangeiros de Myanmar.

Aung San Suu Kyi cestá a ser ouvida desde terça-feira no Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) da ONU, em Haia, para defender o seu país Myanmar contra acusações de genocídio. A laureada com o Prémio Nobel da Paz ouve estes dias as alegações de que Myanmar cometeu atrocidades contra os rohingya muçulmanos.

Milhares de rohingya foram mortos e mais de 700 mil fugiram para o vizinho Bangladesh durante a repressão do exército no país de maioria budista em 2017. Myanmar sempre insistiu que estava a enfrentar uma ameaça extremista e não vê condutas erradas do seu exército.

O caso foi apresentado no TIJ pela pequena nação africana da Gâmbia. Na audiência inicial de três dias, solicitará que o tribunal aprove medidas temporárias para proteger os rohingya.

Nobel da Paz já foi destituída de vários prémios

Suu Kyi tem enfrentado críticas crescentes da comunidade internacional devido à sua resposta à crise dos rohingya. Quando o seu partido, a Liga Nacional pela Democracia, venceu as eleições em 2015, muitos esperavam que tal levasse Myanmar a tornar-se uma democracia moderna após 60 anos de regime militar. Antes, ela esteve sob prisão domiciliária durante cerca de 15 anos, com o seu partido a vencer as eleições em 1989, o que não teve efeito prático perante o poder abusivo dos militares.

Com muita pressão internacional, incluindo o Nobel da Paz em 1991, a prisioneira política acabou por ser libertada em 2010 para triunfar nas eleições de 2015. Mas como não podia concorrer a presidente (por ser casada com um estrangeiro e ter filhos estrangeiros) foi criado o cargo de Conselheiro de Estado.

Os críticos dizem que a imagem da conselheira de Myanmar como um ícone da democracia ficou manchada pelo seu fracasso em falar sobre os assassinatos em massa e perseguições dos rohingya.Já foi destituída de inúmeros prémios, incluindo a maior honra da Amnistia Internacional. O grupo de direitos humanos disse que Suu Kyi "optou por ignorar e desculpar a opressão brutal e os crimes contra a humanidade cometidos pelos militares" e "protegeu ativamente os militares do escrutínio e da responsabilidade internacional".

O governo de Myanmar não usa o termo "rohingya" e não reconhece o povo como uma etnia oficial, o que significa que os rohingya têm a cidadania negada e são apátridas.