Irão lança dezenas de mísseis. Duas bases americanas atacadas no Iraque

Duas bases com militares norte-americanos no Iraque foram atacadas com dezenas de mísseis, confirmou o Departamento de Estado dos Estados Unidos em comunicado. Informa que os mísseis balísticos atingiram as bases de Al Assad e Erbil e que os danos estão a ser avaliados. Uma fonte militar iraquiana confirmou à CNN que há "baixas entre militares iraquianos" sem precisar se são feridos ou vítimas mortais nem o número. Para já não há notícias de mortes entre norte-americanos. As bases albergam militares iraquianos, norte-americanos e de outros países da coligação internacional como é o caso da Dinamarca.

Imagens que mostram os mísseis iranianos lançados esta quarta-feira

O presidente Donald Trump deverá em breve falar à nação, anuncia a CNN. Para já há uma reação oficial da Defesa.

"Está claro que estes mísseis foram lançados do Irão e atingiram pelo menos duas bases militares iraquianas que alojam militares dos EUA em Al-Assad e Erbil", disse Jonathan Hoffman, assistente do Secretário de Defesa, refere a CNN.

"Estamos a trabalhar nas avaliações iniciais dos danos", acrescentou.

Pelo Telegram ou através da agência iraniana Tasmin, a Guarda Revolucionária Iraniana diz que se os Estados responderem, haverá ataques em solo americano e israelita.

A agência de notícias do Irão Fars News publicou vídeos no Twitter do que será, aparentemente, o lançamento de mísseis contra as bases norte-americanas.

A estação iraniana Press TV descreveu esta ação, com mísseis terra-terra e desencadeada na madrugada de quarta-feira, como uma operação de vingança na sequência da morte do general iraniano Qassem Soleimani.

O principal negociador da questão nuclear pelo Irão já colocou no Twiiter uma bandeira do Irão, no que parece ser uma resposta a Trump que publicou a bandeira dos EUA após o assassinato de Soleimani,

Donald Trump está a acompanhar a situação em Washington.

"Estamos cientes dos relatos de ataques às instalações dos EUA no Iraque. O presidente foi informado e está a monitorizar a situação de perto com a sua equipa de segurança nacional", disse a porta-voz da Casa Branca Stephanie Grisham.

Segundo a CNN, a presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, também já foi informada dos ataques pelo vice-presidente Mike Pence. Pelosi já recorreu ao Twitter para adiantar que está a seguir a situação e diz que a América não pode entrar em guerra.

A Press TV, televisão do Irão, informa que "o Corpo da Guarda da Revolução Islâmica (IRGC) atacou a base aérea americana de Ain al-Asad na província de Anbar, no oeste do Iraque. Diz ainda que o ataque ocorre "após uma promessa de retaliar o assassinato do principal comandante iraniano, general Qassem Soleimani".

"Dezenas de mísseis" foram disparados, assegura a Press TV.

O general Qassem Soleimani, comandante da força de elite iraniana Al-Quds, morreu na sexta-feira num ataque aéreo contra o carro em que seguia, junto ao aeroporto internacional de Bagdade, capital do Iraque, ordenado pelo Presidente dos EUA, Donald Trump.

