Cidade histórica de Veneza inundada em mais de 85% (veja as fotos)

As inundações em Veneza chegaram ao nível mais alto desde 1966 e inundaram a Basílica de São Marcos. O presidente da câmara Luigi Brugnaro adiantou que a maior enchente na região em 50 anos vai deixar "uma marca permanente", como citou a BBC. Brugnaro disse que os danos foram "grandes" e que vai declarar estado de emergência. "A situação é dramática. Pedimos ao governo que nos ajude", disse ele no Twitter. As escolas vão permanecer fechadas até que o nível de água volte ao normal.