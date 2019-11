Adalberto Costa Júnior é o novo líder da UNITA

UNITA arranca com congresso para eleger sucessor de Samakuva

O Presidente angolano, João Lourenço, felicitou hoje Adalberto Costa Júnior, pela sua eleição como presidente da UNITA, o maior partido da oposição em Angola.

Num comentário na sua conta na rede social Twitter, o chefe de Estado angolano e igualmente líder do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), partido no poder, desejou que "esta eleição represente o fortalecimento da oposição, a bem da democracia".

Adalberto Costa Júnior tornou-se hoje no terceiro presidente da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), partido fundado por Jonas Savimbi e conduzido desde 2003 até hoje por Isaías Samakuva.

O novo líder da UNITA foi eleito no XIII congresso ordinário do partido, que terminou hoje, tendo concorrido com mais quatro candidatos: Alcides Sakala, Raul Danda, Abílio Camalata Numa e José Cachiungo.