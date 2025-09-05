General Motors vai reduzir produção de elétricos nos EUA após decisão de Trump

A General Motors (GM) vai reduzir a produção de veículos elétricos nos EUA, após Donald Trump ter decidido acabar, a partir de 30 de setembro, com os incentivos fiscais para a venda destes automóveis.A GM vai suspender, durante várias semanas, a sua produção na fábrica de Spring Hill, no Tenessee, e ajustar a sua produção nas fábricas de Fairfax, em Kansas City, e CAMI, no Canadá.Na terça-feira, o presidente da GM North América, Duncan Aldred, avisou que a empresa seria forçada a ajustar a sua produção devido ao fim dos incentivos fiscais.“É quase certo que teremos um mercado de veículos elétricos mais pequeno durante algum tempo”, apontou, na altura.Em agosto, as vendas de veículos elétricos da GM atingiram um recorde de 21.000 unidades.