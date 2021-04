Veja os títulos e a capa do DN deste domingo

"Na situação atual, não se justifica a renovação do estado de emergência". É esta declaração do especialista Carlos Antunes, da Faculdade de Ciências, que faz a manchete deste domingo do DN. Este especialista lembra que Portugal é o país da União Europeia com menor incidência de covid-19.

Outro destaque do DN deste domingo é obviamente o 25 de Abril, no dia em que se completam 47 anos da revolução. "A primeira sessão solene do resto das nossas vidas?"

Pode ainda ler uma entrevista a Ana Paula Pires, biógrafa de Miller Guerra, deputado da ala liberal que quase se tornou primeiro-ministro no 25 de Abril e depois foi eleito deputado à Constituinte. "Miller Guerra exigiu a independência imediata das colónias para aceitar chefiar o governo. Estava fora de questão para Spínola".

Este domingo o DN traz também a revista Notícias Magazine, cujo tema de capa é "Pandemia ou corrupção. Qual a maior ameaça".

Outro tema com grande destaque na capa é um perfil de Beatriz Gomes Dias, candidata pelo Bloco de Esquerda a Lisboa. "A 'menina tímida' que ganhou uma voz própria contra a desigualdade".

Outros temas:

- "SIRESP custou ao Estado mais de 556 milhões"

- "Audiências. Óscares procuram salvar ano terrível para cerimónias de prémios em Hollywood"

- "Jair Bolsonaro, 66 anos, procura partido para relação séria"