Evento deu o pontapé de saída nas comemorações do 158.º aniversário do DN. Aconteceu na passada sexta-feira no Museu de Marinha, em Lisboa, e contou com intervenções de Marco Galinha (CEO do Global Media Group), Rosália Amorim e Pedro Adão e Silva (ministro da Cultura) e com uma conversa com o banqueiro António Horta Osório.