Veja a primeira página do DN desta segunda-feira

Crise política, guerra e inflação provocam queda recorde na contratação pública. É esta a manchete do DN desta segunda-feira. O valor em contratos celebrados entre entidades estatais e empresas, a maior parte delas privadas, afundou mais de 40% no primeiro trimestre deste ano face a 2021.

Para ler nesta edição, uma reportagem sobre as Festas de Lisboa. Na marcha campeã do Alto do Pina o cansaço não vence a forte motivação.

No DN desta segunda-feira pode ainda ler uma entrevista a Margarida Tavares, diretora do Programa de Saúde Prioritário para Infeções Sexualmente Transmissíveis e Infeção por VIH. "Monkeypox já está em vários países e é preciso contê-lo. Portugal na lista para comprar vacinas".

Outros títulos:

PSD. Hugo Soares, Joaquim Sarmento e Carlos Coelho entre os homens fortes de Montenegro.

Burkinis e um ministro sob suspeita. Começou a campanha eleitoral em França.

Varandas volta a atacar e acusa: "Pinto da Costa é um corruptor ativo".

Tejo Atlântico. Uma fábrica para reciclar a água.

Nome de crime: homossexualidade O longo caminho da descriminalização em Portugal.