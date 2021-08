Veja a primeira página do DN desta quarta-feira

Habitação. Governo pondera voltar a manter rendas antigas congeladas.

Período de transição para atualizar contratos anteiores a 1990 acaba daqui a um ano, mas o executivo está a avaliar o adiamento.

Liga dos Campeões. Benfica sofre um hora a jogar com dez, mas garante 37 milhões de euros.

Expulsão de Lucas Veríssimo deixou benfiquistas em maus lençóis, mas a equipa de Jorge Jesus aguentou empate a zero. 37 milhões nos cofres e pote 3 no sorteio.

Limitações à circulação. Iniciativa Liberal insiste em levar Lei de Bases da Proteção Civil ao Constitucional

Apelo. Secretária de Estado quer universidades e politécnicos a atrair mulheres e jovens de zonas desfavorecidas para as ciências.

- Afeganistão. Minoritários e xiitas, os "herdeiros" de Genghis Khan na mira dos talibãs.

- Futebol. Juventus pronta a aceitar 25 milhões por Ronaldo. Sem público, as maiores ligas perderam 2,5 mil milhões.

-Charlie Watts (1941 - 2021)​​​​​​​. O baterista calmo deixou os Rolling Stones.

Outros títulos:

- Paul McCartney tem música no coração.

- Convento do Seixo. Um SPA à beira da piscina.