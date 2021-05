Veja a capa e os títulos do DN desta terça-feira

"Se é para haver arraiais, as regras já deveriam estar definidas"

Primeiro foi a enchente nas ruas de Lisboa com os adeptos do Sporting. Agora, a enchente dos adeptos ingleses no Porto, mas vêm aí os Santos Populares. O Porto vai ter festejos, com regras. Lisboa não tem marchas, mas a autarquia ainda não decidiu arraiais. Ao DN, especialistas dizem que as regras têm de ser gerais, coerentes e transparentes.

Outro tema com destaque na capa do DN desta terça-feira é a retoma que está em curso, deve ganhar força neste ano e no próximo, mas no caso de Portugal, a riqueza por pessoa (produto interno bruto ou PIB per capita) vai demorar quase três anos a ser reposta nos níveis pré-pandemia; Portugal será o terceiro mais lento do grupo dos chamados países ricos ou mais desenvolvidos, indica um novo estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económicos (OCDE).

A contratação dos professores também é assunto de capa do DN. O

"Plano 21 | 23 Escola +" resulta das decisões tomadas por uma equipa multidisciplinar constituída pelo governo. Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) espera por "decisões orientadoras e não obrigatórias".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

E as ciclovias em Lisboa. Nos últimos tempos, a construção de ciclovias na capital acentuou-se com o objetivo de cumprir a promessa eleitoral do presidente da Câmara, Fernando Medina, de ter "pelo menos 200 quilómetros" de vias cicláveis até ao fim de 2021.

E o francês Macron e a alemã Merkel em sintonia com o denunciante: querem saber todas as informações sobre a cooperação entre dinamarqueses e norte-americanos na escuta aos aliados. Snowden responsabiliza presidente norte-americano.

Outros títulos:

- Blockbusters. Para que os queremos?

- Crise diplomática entre Rabat e Madrid vai para além de "um homem"