Twitter restringe leitura de publicações aos utilizadores

Elon Musk anunciou neste sábado que o Twitter vai restringir temporariamente a leitura de publicações para reduzir o uso massivo de dados por terceiros para alimentar modelos de inteligência artificial (IA).

A rede social limitará a leitura a seis mil publicações por dia para contas verificadas, 600 para utilizadores não verificados e 300 para contas novas não verificadas.

Esses limites devem ser aumentados "em breve" para oito mil, 800 e 400, respetivamente, de acordo com o proprietário da plataforma.

A decisão foi tomada "para remediar os níveis extremos de recolha de dados e manipulação do sistema", explicou Musk num tweet.

Na sexta-feira, já tinha anunciado que, daqui para frente, não seria possível ler mensagens na rede social sem estar ligado a uma conta pessoal e fornecer os seus dados.

"Centenas de organizações (talvez mais) estavam a recolher dados do Twitter de forma extremamente agressiva, a ponto de afetar a experiência real do utilizador", disse Musk, acionista maioritário e CEO da rede social.

Ao limitar a quantidade de publicações que podem ser lidas por conta, Musk tenta evitar que essas organizações recolham quantidades massivas de dados que são usados, em particular, para desenvolver os chamados modelos de inteligência artificial generativa.

Para desenvolver um modelo generativo capaz de responder de forma humana a solicitações linguísticas quotidianas, essas empresas precisam de "treinar" a interface, fornecendo exemplos de conversas.

"Quase todas as empresas que trabalham com IA, desde startups até algumas das maiores corporações do mundo, estavam a recolher grandes quantidades de dados", enfatizou o milionário.

"É bastante irritante ter que adicionar urgentemente uma grande quantidade de servidores apenas para facilitar a supervalorização escandalosa de algumas startups de IA".

Esses servidores adicionais eram necessários para que o Twitter suportasse um tráfego pesado e o uso da plataforma por software ou bots, mas não por utilizadores comuns.

O Twitter não é a única empresa a enfrentar as consequências da explosão da IA generativa e do desenvolvimento de serviços baseados em modelos linguísticos.

Em meados de junho, a plataforma de discussão Reddit aumentou os preços cobrados a empresas externos pelo uso de dados e conversas publicadas na rede social.

A decisão causou protestos, uma vez que até então essas plataformas forneciam acesso aos dados públicos dos seus sites a preços moderados ou gratuitos.