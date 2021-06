Twitter lança serviço pago pela primeira vez

O Twitter anunciou esta quinta-feira o lançamento do seu primeiro serviço pago, o Blue, que oferecerá aos subscritores funcionalidades adicionais e funcionará em simultâneo com o seu erviço regular gratuito.

Nesta fase apenas disponível no Canadá e na Austrália, o novo serviço -- que tem um custo aproximado de 3 euros por mês -- é uma tentativa da rede social de diversificar as suas fontes de receitas, que atualmente são baseadas quase exclusivamente no mercado publicitário.

Os subscritores do Blue passarão a ter uma pequena janela de tempo (até 30 segundos) em que poderão cancelar um tweet enviado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No entanto, segundo a AFP, continua a não ser possível editar -- corrigir ou alterar de qualquer forma -- uma mensagem que esteja já na "nuvem", uma das funcionalidades mais pedidas pelos utilizadores.

As outras funcionalidades incluídas na subscrição são serviço a clientes personalizado, mais fácil organização de tweets e uma nova visualização de leitura (reader mode) para longas cadeias de mensagens.

Não há ainda data prevista para o alargamento do Blue a outros países.