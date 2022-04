Elon Musk compra o Twitter por 41 mil milhões

Elon Musk, o homem mais rico do mundo, chegou ontem a acordo para comprar a rede social Twitter por 44 mil milhões de dólares - cerca de 41 mil milhões de euros -, encerrando assim uma negociação que englobou ameaças hostis de aquisição antes do acordo ontem anunciado em conjunto por Musk e pelo Twitter.

Musk, um um autoproclamado "absolutista da liberdade de expressão", já disse que quer reformar o que vê como uma política extremamente zelosa de moderação de conteúdo levada a cabo pela influente plataforma, que durante muitos anos serviu como um megafone para o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, antes de ser banido da rede social.

"A liberdade de expressão é a base de uma democracia em funcionamento, e o Twitter é a praça digital onde são debatidos assuntos vitais para o futuro da humanidade", disse Musk, em comunicado divulgado pelo Twitter. "Também quero tornar o Twitter melhor do que nunca, aprimorando o produto com novos recursos, tornando os algoritmos de código aberto para aumentar a confiança, derrotando os bots de spam e autenticando todos os humanos".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means - Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022

A empresa de capital aberto agora passará a ser uma empresa privada propriedade de Musk, que negociou um preço de compra de 54,20 dólares por ação, revelou o Twitter.

"O Twitter tem um propósito e relevância que impacta o mundo inteiro. Estou profundamente orgulhoso das nossas equipas e inspirado por um trabalho que nunca foi tão importante", disse o CEO da empresa, Parag Agrawal.

Esta aquisição por parte do fundador da da Tesla e da SpaceX despertou preocupação entre especialistas em tecnologia e liberdade de expressão, que apontam para as declarações imprevisíveis de Musk e o seu histórico de bullying sobre críticos.

O grupo progressista Media Matters for America alertou que Trump, que foi banido do Twitter após o ataque ao Capitólio dos EUA no ano passado, poderia ver abertas portas para um regresso à plataforma, caso a compra do Twitter por Musk fosse aprovada.

"Qualquer negociação para vender o Twitter a Musk deve incluir mecanismos claros e executáveis para defender e manter os padrões existentes da comunidade, incluindo a remoção daqueles que violam esses padrões", alertou o presidente do grupo, Angelo Carusone, em comunicado.