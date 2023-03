Trabalhadores da Lusa em greve de quatro dias de hoje até domingo

Trabalhadores da delegação do Porto da Lusa concentrados no exterior da agência

Os trabalhadores da Lusa iniciaram esta quinta-feira uma greve de quatro dias, depois da administração ter atualizado a proposta de aumentos salariais e os sindicatos apresentado uma contraproposta.

De acordo com um comunicado dos sindicatos representativos dos trabalhadores da Lusa, foi ainda ratificada a redução de 120 para 100 euros da proposta de aumento salarial, que faz parte da contraproposta entregue à administração na terça-feira.

Na segunda-feira, "os sindicatos representativos dos trabalhadores da agência Lusa foram informados da contraproposta da administração, que subiu o valor da atualização salarial dos iniciais 35 euros para 74 euros".

Entretanto, os sindicatos apresentaram uma nova proposta para um aumento salarial de 100 euros.

A greve da agência de notícias decorre a partir desta quinta-feira até à meia-noite de domingo, 2 de abril.

Na sexta-feira, está prevista concentração frente à residência oficial do primeiro-ministro, entre as 11:00 e as 13:00.

"Os sindicatos já deram conhecimento à administração da resolução assumida pelos trabalhadores e manifestaram disponibilidade para continuar a negociar e suspender a greve se a administração for ao encontro das expectativas dos trabalhadores", lê-se no comunicado.

"Neste momento, nem sequer estamos a reivindicar aumentos tendo em conta o aumento do custo de vida da inflação, estamos a reivindicar aumentos para os 12 anos em que não tivemos aumento nenhum e pelo facto de estarmos na perspetiva ter mais seis [anos] sem qualquer aumento", disse à TSF a sindicalista Susana Venceslau, porta-voz dos trabalhadores.

Os trabalhadores da agência de notícias dizem ainda que não foram recebidos nem pelo ministério da Cultura, nem pelo ministério das Finanças como tinham pedido.