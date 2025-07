Trabalhadores da Global Media pedem mais intervenção de reguladores

Membros dos Conselhos de Redação (CR) e Comissão de Trabalhadores (CT) de Jornal de Notícias (JN), Diário de Notícias, O Jogo e TSF foram esta quarta-feira ouvidos na Comissão de Cultura, Comunicação Juventude e Desporto, após requerimentos do PCP e do BE, isto quando o grupo Global Media (controlado pelo World Opportunity Fund) está a promover a saída de 150 a 200 trabalhadores (a maioria no JN e na TSF). Em entrevista ao Eco, o presidente executivo, José Paulo Fafe, disse que sem a saída de centenas de funcionários o "grupo morre".