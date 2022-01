Sites do Expresso e da SIC alvo de ataque informático

Os sites do jornal Expresso e da SIC foram alvo de um ataque informático e não estão a funcionar. No site da SIC pode ler-se mesmo uma mensagem de que o Lapsus Group poderá ser o autor do ataque informático.

"Os dados serão vazados caso o valor necessário não for pago. Estamos com acesso nos painéis de 'cloud'. Entre outros tipos de dispositivos, o contato para o resgate está abaixo", lê-se na mensagem.

Os valores exigidos pelo grupo não foram detalhados.

Também na rede social Twitter a conta do jornal foi hackeada, surgindo a mensagem: "Lapsus$ é oficialmente o novo presidente de Portugal."

O grupo Impresa já confirmou que os sites do Expresso e da SIC, bem como algumas das suas páginas nas redes sociais, estão temporariamente indisponíveis.