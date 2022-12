Site do DN volta a ganhar leitores em novembro

Reforçando uma tendência dos últimos meses, o Diário de Notícias viu crescer em novembro o seu universo de leitores online, subindo um lugar no Ranking netAudience da Marktest, a ferramenta referência de medição de reach (alcance) na Internet.

Em oitavo lugar neste ranking, o DN teve um aumento de mais de 20 mil leitores online no mês passado, em que passaram pelo site do Diário de Notícias 2.152.010 leitores, proporcionando ao nosso jornal o melhor resultado desde março.

Na liderança do ranking continua o site da TVI, com 3,680 milhões de visitantes, seguido do Jornal de Notícias, que tal como o DN pertence ao universo do Global Media Group. O JN subiu em novembro ao segundo lugar da tabela, com 3,047 milhões de leitores no seu site, e mantém o estatuto de jornal mais consultado online, à frente do Correio da Manhã.

Nas marcas desportivas, O Jogo obteve o melhor registo do ano, tendo alcançado mais de 1,9 milhões de pessoas. Já a TSF continua a ser a estação de rádio que chega a mais pessoas em Portugal (mais de 1,1 milhões).

O Dinheiro Vivo, marca de economia do Global Media Group (e suplemento publicado com o DN todos os sábados), registou mais de 1,2 milhões de leitores.

Destaque ainda para as revistas "Men's Health" e "Women's Health", em 27.º e 38.º lugares, com um alcance de 631 mil e 341 mil leitores, respetivamente.

O "Motor 24" conquistou 405 mil pessoas, ocupando o 33.º lugar do ranking.

O Global Media Group foi o segundo grupo de media com maior audiência online, com um reach de 4,296 milhões de pessoas, só superado pela Media Capital (4,402 milhões).

Aos nossos leitores, obrigado pela preferência.