Site do DN ganha 218 mil leitores em março e ultrapassa os 2 milhões

O Diário de Notícias registou um acréscimo de 218 mil leitores online no mês de março, a maior subida entre os jornais diários generalistas, e ultrapassou assim a fasquia dos dois milhões de leitores, segundo o Ranking netAudience da Marktest, a ferramenta referência de medição de reach (alcance) na Internet.

Mantendo-se no top 10 do ranking (9º), o site do DN teve um alcance de 2,112 milhões de leitores no mês passado, num aumento de 11,5% face aos 1,894 milhões registados em fevereiro.

Na liderança do ranking continua o site da TVI, com 3,799 milhões de visitantes, seguido do Correio da Manhã, que perdeu quase 140 mil leitores (para 3,247 milhões), e da SIC (3,156 milhões).

O Jornal de Notícias, que tal como o DN pertence ao Global Media Group (GMG), aumentou também o seu universo de leitores face a fevereiro (de 2,726 para 2,817 milhões), ocupando a quarta posição.

Entre as outras marcas GMG, destaque para a subidas da marca económica Dinheiro Vivo (suplemento do DN e do JN aos sábados), que, com um excelente mês de março, cresceu 14% em relação a fevereiro e 109% face a março de 2022. O DV superou a marca de 1,6 milhões de leitores online (1,664 millhões) e lidera pelo segundo mês consecutivo o ranking dos económicos.

No segmento de desporto, o site de O JOGO, título do GMG, obteve em março um alcance de 1,725 milhões de leitores (a 30 mil do líder Record).

Já entre os sites das rádios, a TSF cresceu 12% e alcançou 1,123 milhões de leitores.

No segmento Health & Fitness, destaque para a subida de 72% da Men"s Health, que fica ex-aequo no 1º lugar deste ranking, em conjunto com a Máxima (846 mil leitores). A Women"s Health, com uma subida de 133%, atinge os 412 mil leitores online.

O site especializado Motor 24, com uma subida de 32%, voltou a superar a marca de um milhão de leitores (1,015 milhões), pela segunda vez em 2023.

Com estes resultados, o Global Media Group foi o segundo grupo de media com maior audiência, aumentando o seu universo online para 4,346 milhões de pessoas e ultrapassando o grupo Cofina. A Media Capital lidera com 4,448 milhões.