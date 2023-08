Site do DN com subida de 10% em julho

Com uma subida de 10% face ao mês anterior, o site do Diário de Notícias registou em julho o maior crescimento entre sites de jornais generalistas, com um total de 1,757 milhões de leitores a visitarem o dn.pt , segundo o Ranking netAudience da Marktest, a ferramenta referência de medição de reach (alcance) na Internet.

No segmento económico, destacou-se o Dinheiro Vivo, outra marca do Global Media Group (GMG), que subiu em 26% o número de leitores online no mês passado, para um total de 825 mil que visitaram o site da marca que produz também um suplemento semanal impresso, distribuído aos sábados com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias.

O JN registou uma ligeira subida face a junho, com 2,546 milhões de leitores, posicionando-se como segundo site de jornal mais consultado neste ranking netAudience, apenas atrás do Expresso.

Na liderança do ranking continua o site da TVI, com 3,156 milhões de visitantes, seguido do da SIC, com 2,952 milhões.

Entre as outras marcas GMG, o site da rádio TSF contou, em julho, com 983 mil leitores, enquanto no segmento desportivo o jornal O JOGO contabilizou 1,416 milhões.

No segmento Health & Fitness, a Men"s Health registou 945 mil leitores online, enquanto pelo site da Women"s Health passaram em julho 272 mil leitores.

O site especializado Motor24 foi consultado por 537 mil leitores.

Com estes resultados, o Global Media Group foi o segundo grupo de media com maior audiência. Pelos sites do GMG, passam em julho, 3,980 milhões de pessoas.