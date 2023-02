Site do DN com mais de dois milhões de leitores em janeiro

O Diário de Notícias arrancou o ano de 2023 acima da fasquia dos dois milhões de leitores online no mês de janeiro, mantendo-se no top 10 do Ranking netAudience da Marktest, a ferramenta referência de medição de reach (alcance) na Internet.

Em nono lugar neste ranking, o site do DN teve um alcance de 2,075 milhões de leitores no mês passado, a terceira melhor marca entre os jornais diários generalistas.

Na liderança do ranking continua o site da TVI, com 3,796 milhões de visitantes, seguido do Correio da Manhã (3,219 milhões) e da SIC (3,063 milhões).

O Jornal de Notícias, que tal como o DN pertence ao Global Media Group (GMG), ficou ligeiramente abaixo dos três milhões de reach (2,964 milhões), na quarta posição.

Entre as outras marcas GMG, destaque para as subidas do jornal O Jogo, que alcançou 1,974 milhões de pessoas e ultrapassou o Record como o site de desporto mais lido, e do Dinheiro Vivo, título de economia que aumentou em 84% o seu reach, relativamente ao mês de dezembro, para 1,107 milhões de leitores online.

Já a TSF viu o seu site crescer 14% e alcançar 1,145 milhões de leitores.

Destaque também para o melhor resultado de sempre alcançado pelo site especializado Motor24, que em janeiro cresceu 202% e pela primeira vez superou a fasquia do milhão de leitores (1,078).

O site Men"s Health teve um reach de 338 mil leitores e o Women"s Health chegou a 184 mil.

Com estes resultados, o Global Media Group foi o segundo grupo de media com maior audiência online, com um reach de 4,355 milhões de pessoas, a apenas 96 mil da Media Capital (4,451 milhões).