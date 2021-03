SIC transmite entrevista de Meghan e Harry no próximo domingo

Uma semana depois de ter sido exibida internacionalmente a entrevista de Meghan e Harry vai ser exibida em Portugal.

A SIC comprou os direitos de exibição a Oprah Winfrey e vai transmiti-la este domingo à noite, 14 de março. O diretor-geral de Entretenimento, Daniel Oliveira, avançou no Facebook que a entrevista será exibida logo após a estreia de Hell"s Kitchen, com Ljubomir Stanisic, indicou o site Delas.pt.

Na entrevista Meghan Marlke, que em 2018 se casou com o filho mais novo do príncipe Carlos e Diana, afirmou a Oprah Winfrey que um membro da família real mostrou preocupação junto de Harry sobre "quão escura" seria a pela do primeiro filho do casal.

A conversa aconteceu quando a duquesa de Sussex estava grávida e, segundo a própria, ao mesmo tempo decorriam conversas sobre o futuro estatuto da criança - seria príncipe?

Depois da entrevista, e perante as reações, Oprah Winfrey revelou que o príncipe Harry lhe garantiu que esta conversa não teve como protagonistas a rainha ou duque de Edimburgo.

Entre outras revelações, Meghan Markle disse a Oprah Winfrey que também durante a gravidez teve pensamentos suicidas, mas, que foi aconselhada por um membro do staff da rainha a não procurar ajuda, pois isso teria um impacto negativo na imagem da monarquia.

O casal decidiu no final de 2019 deixar de fazer parte do grupo de membros da família real que tem uma agenda oficial, e que, por isso, é financiado pelo fundo soberano. Harry revelou a Oprah Winfrey que a partir de janeiro de 2020 deixou de receber dinheiro e que, durante o processo de negociações, o pai "deixou de atender as chamadas".

Na sequência das declarações, a rainha emitiu um comunicado onde se afirmava triste por conhecer a extensão do sofrimento de Harry e Meghan enquanto membros da família real e, aceitando que os assuntos relacionados com raça eram "preocupantes" e "levados a sério", garantiu que este assunto, sobre o qual as memórias variavam, seria tratado em privado pela família.

A entrevista conheceu pelo menos uma consequência. Após mais de 40 mil queixas ao regulador da comunicação social britânico, o apresentador do Good Morning Britain, Piers Morgan, foi afastado.

Harry e Meghan Markle aguardam para o verão a chegada do segundo filho, uma menina.