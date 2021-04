Saiba os títulos da edição desta segunda-feira

"Um dono disto tudo nas Forças Armadas". O risco é identificado por Melo Gomes, ex-chefe do Estado-Maior da Armada e faz manchete no Diário de Notícias desta segunda-feira.

Vários antigos líderes de topo dos militares insistem no alerta contra a perigosa concentração de poderes do CEMGFA, prevista na proposta de lei que o governo aprovou, com o apoio do PSD. Afirmam que está aberta a porta para "a governamentalização" das FA.

Destaque fotográfico vai para entrevista à presidente do Teatro Nacional D, Maria II, Cláudia Belchior: "O D. Maria II tem de ser um teatro da memória, mas também de futuro"

Ainda em relevo, três títulos:

- Caso Ihor. Última cartada. Defesa regressa à tese de "morte natural". DN teve acesso à perícia.

- Autárquicas Pesos-pesados da CDU saíram durante um mandato, mas estão de regresso.

- Pobreza. Desemprego, divórcio e doença são as principais causas.

Outros títulos:

- Tereza Campello. "Bolsonaro jogou a população na miséria", acusa ex-ministra de Dilma.

- Futebol. Bruno e Rúben no top 10 dos craques que mais se valorizaram nesta época.