Saiba já os títulos do DN deste sábado

Autocarros para a grande Lisboa com maior contrato público de sempre. É esta a manchete do DN deste sábado.

Valor em concursos e ajustes diretos do Estado superior a 6,8 mil milhões até junho. Quatro lotes para a nova frota de transporte rodoviário na Área Metropolitana da capital valem mais de 1,2 mil milhões, durante sete anos.

Grande destaque fotográfico vai para a reportagem: As férias dos portugueses. Agosto perto de casa e em família devido à pandemia

No topo:

- John Lennon. À beira dos 50 anos, Imagine foi tema dos Olímpicos. Memórias pacifistas e políticas

- Brunch com..."De todas as pessoas, Sophia Loren foi a que me deu mais gozo trazer cá", diz Manuel Vaz, da Expanding World

- King Neemias. Português vive o sonho americano na NBA. Viagem da Amoreira até à liga mundial do basquetebol

- Cinema. Daniela Melchior é estrela principal de O Esquadrão Suicida, de James Gunn

Outros títulos:

- Internacional. Talibãs querem entrar em Cabul, estrangeiros ficar e afegãos fugir

- Entrevista. "10% a 15% das empresas não vão resistir", alerta a gestora Teresa Menezes

- Política. Exclusão do líder distrital das listas à câmara alfacinha deixa CDS em pé de guerra