RTP em festa com concurso para presidente em aberto

Procura-se nova administração para a estação pública de media. É nesse ambiente de auscultação, de análise de projetos para o serviço público de media e de entrevistas para suceder a equipa de Gonçalo Reis, presidente da RTP, na empresa que assinala mais um aniversário, o 64.º, este domingo, 7 de março.

Sabe-se que existem 12 duplas em análise num concurso que se apresenta como confidencial, sabe-se que grande parte das equipas sob escrutínio são compostas, na sua maioria, explicam ao Diário de Notícias, "por antigos elementos da área das telecomunicações". Porém, entre os nomes já revelados estão o atual presidente da Lusa, Nicolau Santos, em dupla com o atual administrador com o pelouro dos conteúdos da RTP Hugo Graça Figueiredo, o antigo diretor de Informação da TVI Sérgio Figueiredo em parceria com o gestor Ricardo Monteiro (ex-Havas), o antigo CEO da NOS-Cinema Pedro Mota Carmo com Maria Mineiro, vice-presidente do Instituto do Cinema e Audiovisual, e o ex-presidente do Conselho de Opinião Manuel Coelho da Silva.

Ao DN, Carlos Veloso, antigo administrador da RTP, confirma a candidatura com Isabel Damásio, professora no ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa. Entre as equipas a concurso de que se falam está também Fernando Lopes, consultor independente e ex-diretor na Cabovisão, em equipa com um ex-dirigente da McKinsey.

Candidatos começam esta semana a ser entrevistados pelo Conselho Geral Independente

Estes e os restantes candidatos vão começar a ser entrevistados esta semana pelo Conselho Geral Independente (CGI), presidido por José Vieira de Andrade, órgão que irá avaliar os projetos submetidos para o futuro da empresa que regista mínimos históricos de audiência.

Se, em 2020, o principal canal da estação público fechou o ano com uma quota de mercado de 11,9%, este ano a média acumulada desceu para os 11,1%. Ou seja, menos do que o total dos consumos de TV em jogos, plataformas de streaming, acesso à internet pela TV, canais não auditados, dados reunidos na categoria 'Outros'. Estes 'outros' usos do pequeno ecrã registou uma média de 13,2% em 2020 e este ano já subiu para os 14,0%. Segundo os mesmos dados da Comissão de Análise de Estudos de Meios, a RTP2 também caiu de 2,4% no ano passado para 2,3% nos primeiros dois meses do ano.

As linhas estratégicas definidas pelo CGI até 2023 não estabelecem metas quantitativas de auditório. Refere que "tem de interessar a audiências diversificadas e diferentes gerações, sendo seu primeiro objetivo a qualidade dos serviços e, assegurada essa qualidade, a dimensão das audiências que conquista". Para lá da aposta no digital, no rigor informativo e nos conteúdos de qualidade, o CGI pede "uma gestão responsável", um "modelo de organização eficaz no atual quadro de financiamento, racionalizando gastos e aumentando a transparência".

A RTP estima ainda para 2021 e 2023 perdas anuais diversas de mais de 2,5 milhões.

Nesta matéria, as contas finais de 2020 ainda não foram apresentadas, mas de acordo com os dados relativos ao primeiro semestre, fica clara a perda de receitas, com 1,2 milhões de euros a menos face o período homólogo do ano anterior e um desvio negativo de 1,1 milhão face ao orçamento. No plano de Atividades e Orçamento para 2021 está prevista a entrada de 213 milhões de euros, dos quais 197 milhões em contribuição audiovisual. Previstos anualmente até 2023, período que será assumido por nova administração, estão 75 milhões de euros para grelha, mais de 89 milhões em gastos com pessoal, mais 797 mil euros do que o previsto para 2020 (fruto de, entre outros, a integração de trabalhadores ao abrigo do programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na Administração Pública. A RTP estima ainda para 2021 e 2023 perdas anuais diversas de mais de 2,5 milhões.

Felisbela Lopes, professora e pró-reitora da Universidade do Minho, é um dos nomes indicados pelo Partido Socialista para integrar o Conselho de Opinião (CO) da RTP

A professora e pró-reitora da Universidade do Minho é um dos nomes indicados pelo Partido Socialista para integrar o Conselho de Opinião (CO), órgão que representa a sociedade civil na RTP. Trata-se de uma entrada feita por via da nomeação da Assembleia da República e que acontece onze anos depois de Felisbela Lopes ter recebido daquele órgão parecer negativo para o cargo de provedora do Telespectador, o que causou polémica e levou a RTP a contestar a decisão, sem êxito.

Agora, a pró-reitora é uma das quatro mulheres indicadas pelo Partido Socialista àquele Conselho, juntando-se a nomes como Simonetta Luz Afonso, que integrou o primeiro Conselho Geral Independente, Estrela Serrano, que prossegue no cargo, e Maria Inácia Rezola, coordenadora de Ciências Humanas da Escola Superior de Comunicação Social.

O parlamento, recorde-se, nomeia dez elementos para o CO, indo a votações na próxima quinta-feira, 11 de março. Na lista estão, pelo Partido Social Democrata, José Carlos Barros, La Salete Miranda, Florbela Guedes, Paulo Faustino, pelo Bloco de Esquerda, o elemento da Comissão de Trabalhadores Paulo Mendes, e pelo PCP, Fernando Correia, que transita do anterior Conselho.

A nova estrutura irá ser renovada em quase pela metade numa altura em que terá pela frente a apreciação do Relatório e Contas 2020 da empresa pública de media e a audição e votação de um novo Provedor do telespectador depois do polémico chumbo de José Alberto Lemos para o cargo. O CO, que está interino desde outubro de 2020, está a ser presidido por Rui Oliveira e Costa desde 22 de fevereiro e na sequência da saída de Manuel Coelho da Silva.

Independentemente do futuro da pandemia e de uma eventual nova vaga, como alertou esta semana a diretora-geral da saúde Graça Freitas, a possibilidade de as aulas transmitidas na televisão prosseguirem para o próximo ano letivo não está, para já, em cima da mesa. "Nada indica que prossigam, não acredito que para o ano possa acontecer, mas ainda não falamos sobre isso", vinca Gonçalo Madaíl. Porém, o diretor da RTP Memória, subdiretor da RTP1 e Inovação lembra que "até julho ficará gravado todo um ano letivo de ensino básico e secundário", que arrancou este ano num canal ainda vago na TDT e no cabo. "Enquanto os planos curriculares não forem alterados, não fará sentido voltar a fazer de novo o que já está feito e que poderá ser consultado nas plataformas da RTP", justifica.

Ora, o regresso das aulas à televisão aconteceram devido à urgência de encerramento de escolas para controlar a pandemia provocada pela covid-19. Uma emergência que teve um custo de 1,1 milhões de euros no primeiro semestre de 2020. Ao DN, Gonçalo Madaíl não revela, para já, as contas finais do ano, com a chegada de mais um canal para ensino secundário, mas adianta que os valores finais podem não ser muito distintos porque os custos de produção e distribuição acabam por mais elevados no início do processo.

Se o terceiro período do ano passado de #estudoemcasa totalizou 900 mil espetadores naquele período, certo é que a RTP Memória acabou por fechar 2020 com menor audiência média, menos uma décima percentual, do que em 2019 (09%). "O #estudoemcasa foi positivo e negativo para o canal. Por um lado, o primeiro confinamento trouxe uma taxa brutal de atenção, o que trouxe muito auditório e não só alunos, por outro, introduziu alterações longas na linha de programação do canal".

Apesar das quebras e do eventual fim do #estudoemcasa nas emissões da estação pública, Gonçalo Madaíl crê que se encontrou talento. Sem avançar nomes, refere: "Não escondo que não me importava de ficar com quatro ou cinco professores que seriam ótimos apresentadores de televisão. Esta não é a sua profissão, mas revelaram ter enorme talento", afirma.

Não sendo uma data redonda e estando o país confinado, a estação pública vai assinalar o aniversário no programa da tarde da RTP1, Hoje é Domingo!, com Vera Fernandes e João Paulo Rodrigues. Na antena, serão exibidas mensagens de alguns dos rostos mais icónicos do canal, estarão presentes projetos que, neste momento, são exibidos na estação pública e que vão desde a programação infantil, a ficção nacional, humor e os projetos de entretenimento de maior envergadura. Pela emissão vão ser olhadas as novas tendências da empresa como o eSports, a rádio, RTP Palco e a RTP Play.