Reportagem "Apontados a dedo" da TSF recebe prémio de Jornalismo em Saúde

A reportagem da TSF "Apontados a dedo" pelo jornalista Filipe Santa-Bárbara, com sonoplastia de Margarida Adão, foi a vencedora da 6.ª edição do "Prémio APIFARMA/ Clube de Jornalistas - Jornalismo em Saúde" na categoria de Rádio. É o segundo ano consecutivo que a TSF é premiada nesta categoria pela Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (APIFARMA) e o Clube de Jornalistas.

A reportagem retrata a memória daqueles que foram afetados pela VIH/SIDA e recorda o impacto que este vírus teve na comunidade gay portuguesa durante os anos 80. Ao longo do trabalho, pode-se ouvir testemunhos da médica Maria José Campos, do transformista Tony Valério e de Pedro Silvério Marques e Miguel Rodrigues Pereira, ambos infetados com VIH há mais de 30 anos.

Na categoria de televisão foi premiada Catarina Marques, pelo trabalho "Os Maestros das Emoções", emitido na SIC e na SIC Notícias, com o repórter de imagem Humberto Candeias, o editor de imagem Rui Félix, o colorista Rui Branquinho, o grafismo de Fernando Ferreira, a produção de Cláudia Araújo e a coordenação de Luís Marçal.

Na área do Jornalismo Digital, o vencedor foi Rui Barros, juntamente com o texto de Sofia Neves, vídeo de Teresa Pacheco Miranda, fotografia de Manuel Roberto pelo trabalho "A Máquina de salvar Vidas" publicado no jornal Público.

A jornalista Dulce Salzedas foi também distinguida com o Prémio Carreira, "pelo contributo ímpar e dedicação de vários anos ao Jornalismo em Saúde", destacou, em comunicado, a organização que divulgou os vencedores do concurso no dia mundial da Saúde.