Os títulos do DN deste sábado

Sondagem Aximage faz manchete do DN este sábado:: Popularidade de Marcelo em queda e Costa no vermelho.Presidente mantém saldo positivo na avaliação dos portugueses, mas longe do entusiasmo do passado. Orçamento com alívio no IRS não chega para melhorar imagem do primeiro-ministro. Manuel Pizarro afunda-se na avaliação ministerial, mas pior continua Galamba. Na Oposição, André Ventura à frente de Montenegro..A foto vai para a guerra no Médio Oriente: Israel expande ofensiva em gaza enquanto assembleia geral da ONU pede "trégua humanitária".E sublinha-se a entrevista DN/TSF a Seixas da Costa: "Há uma hipersensibilidade dos israelitas em relação às Nações Unidas".Também se destaca, do suplemento Dinheiro VIvo:.- Ana Paula Vitorino, presidente da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes: "Terceira travessia do Tejo tem de existir e de ser ferroviária".- Galamba já nem arrisca data para reabertura da Linha da Beira Alta.TAP. Não foi a bem, foi a mal. Presidente veta decreto da privatização da transportadora.Saúde. Cerca de 3500 médicos podem deixar de fazer horas extras nas Urgências já em novembro.Brunch com Albino Jorge, administrador do Grupo Quinta da Boeira: "Um embaixador do Afeganistão foi a uma prova de vinho do Porto não pela prova mas sim e exclusivamente para conhecer a História de Portugal".Entrevista a Luís Paixão Martins: "Penso que o meu futuro vai ser publicar livros antipáticos".Mundial de râguebi. All Blacks e Springboks querem o tetra e revivem 28 anos depois a final de Mandela.