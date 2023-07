Os títulos do DN deste sábado

Novas rendas só podem subir 2% e Alojamento Local fica limitado. É esta a manchete do DN deste sábado, dedicada às novas da Habitação.

Arrendamento forçado passa a ser aplicado só em casos excecionais e os municípios deixam de ser penalizados. Há uma redução de IRS para senhorios que baixem as mensalidades e alarguem o prazo do contrato. Quanto ao AL, as restrições ficam mais apertadas.

Destaque ainda para mais uma remodelação governamental forçada: Nova demissão no governo é a décima terceira saída em 15 meses. PS tenta proteger ministra da defesa e sugere auditoria às contratações.

Já a grande foto vai para Espanha: "Nestas eleições está em jogo uma Europa

mais social, mais feminista e mais livre". Yolanda Díaz à conversa com o DN.

E porque esta é uma edição de sábado...

- Brunch com... Ricardo Alves, CEO da Riberalves. O homem ao leme do muito profissional negócio de família

- Cem anos de paixão. Walt Disney celebra o centenário de um império admirado em todo o mundo

- Cinema. Festival Curtas Vila do Conde, um jogo de equilíbrios

Outros títulos

Legislação. Das amnistias às drogas sintéticas, sprint parlamentar fez 27 aprovações numa manhã

Sporting. "Gyokeres não vai sentir a pressão de ser o mais caro", diz Hans Eskilsson

Opinião de Vasco de Mello: "É urgente reter talento em Portugal"

Nelma Fernandes, presidente da Confederação Empresarial da CPLP: "É agora ou nunca que a CPLP dá um salto"

Veículos elétricos. Mitsubishi Fuso vai produzir mais de 11 mil camiões no Tramagal