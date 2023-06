Os títulos do DN deste sábado

A manchete do DN deste sábado é a entrevista ao presidente da AEP, Luís Miguel Ribeiro: "Portugal tem 4300 impostos e taxas. É preciso uma reforma fiscal"

Defensor de um corte quer no IRS quer no IRC, representante das empresas portuguesas defende que a receita fiscal inesperada que veio com a inflação devia ser repartida com os contribuintes. Lamenta que o país penalize quem tem ambição. E pede "uma verdadeira lei para a imigração", capaz de atrair famílias.

O grande destaque fotográfico vai para outra entrevista, à fadista Cuca Roseta, uma voz de Portugal no mundo: "Até quem não entende uma palavra sente o fado".

Sublinham-se ainda mais duas notícias:

10 de Junho. Coesão, IRS Jovem e casas na lista de pedidos dos partidos

Airbnb: "Lei da Habitação vai prejudicar indiscriminadamente muitas famílias"

E porque hoje é sábado, há ainda...

Brunch com... Alexandre Pais, diretor do Museu Nacional do Azulejo: "Não somos os mais antigos, mas olhamos o azulejo como ninguém"

Liga dos Campeões. Inter é o obstáculo à Champions perfeita do City, de Guardiola e dos portugueses

Portugal Mobi Summit. Será este o último ano com apoio à compra de carro elétrico?

Outros títulos

Galambagate. Costa recusa apelo de Montenegro para demitir a secretária-geral do SIRP. Rutura consumada entre líderes

Greve com serviços mínimos? "A luta não vai parar!" Professores recorrem ao Tribunal da Relação

Estados Unidos. Juíza que Trump nomeou pode adiar julgamento do ex-presidente para depois das eleições