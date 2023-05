Os títulos do DN deste sábado

O caso Galambagate volta a fazer manchete do DN. Oposição exige saída de João Galamba e vira a mira para Costa. Marcelo está "atento".

Audições desta semana na comissão de inquérito sobre a TAP fazem disparar novamente a temperatura política. Chega, IL e BE querem António Costa na CPI. PS acusa oposição de pretender "degradar as instituições".

Grande destaque ainda para a entrevista DN-TSF ao vice-presidente do PSD António Leitão Amaro: "Para não ter esta governação socialista, tem de se votar PSD. Não há segundas escolhas nem geringonça".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

E porque é sábado, é dia de:

Brunch com... Miguel Seco, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola:

"A primeira vez que os galegos vieram em força foi a seguir ao terramoto de 1755. Ajudaram a reconstruir Lisboa"

David Carreira: "Tenho muita música nova, diferente do que fiz antes, é como se fosse um novo David"

FC Porto: Sérgio Conceição: "Estou habituado ao lixo do futebol português"

Outros títulos

Exposição do Holocausto. Aprender a resistência, esperando nunca ter de a pôr à prova

Guerra na Ucrânia. Da Arábia para o Japão, Zelensky obtém luz verde para os aviões F-16

Aeroportos. Só até abril, passageiros têm direito a 63 milhões de euros em indemnizações

Mais Habitação. "Ninguém fez as contas ao que o país vai perder com a morte do Alojamento Local" diz Eduardo Miranda, presidente da ALEP

Enoturismo. Donos da Quinta da Pacheca reforçam investimento e preparam um 5 estrelas