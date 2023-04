Os títulos do DN deste sábado

Galamba por um fio e sob suspeita de esconder informação ao Parlamento. É esta a manchete do DN deste sábado, centrada no mais recente desenvolvimento do TAPgate.

Casos acumulam-se em torno da comissão parlamentar de inquérito à gestão da transportadora, mas os protagonistas continuam a estar no governo, e não na TAP. Novos episódios envolvem queixas à Polícia Judiciária, agentes do SIS, acusações de violência física e até o alegado roubo de um computador. Ministro demite adjunto que o acusa de querer omitir dados aos deputados sobre reunião secreta com a CEO da companhia.

A foto vai para a reportagem: Um dia com Luís Montenegro. Líder do PSD prepara executivo "preliminar".

Destaque ainda para as entrevistas, no suplemento Dinheiro Vivo:

- Pedro Ferraz da Costa, líder do Fórum para a Competitividade: "Este governo quer agradar aos que podem votar nele, não tem interesse em ajudar os mais diferenciados"

- António Pires de Lima, presidente do BCSD: "Sustentabilidade, paridade e valorização salarial são prioritárias. propósito é fundamental"

Outros títulos

Luta contra o racismo. Uma nova agência independente das Migrações para combater a discriminação

Guerra na Ucrânia. Moscovo faz demonstração de força e Kiev de defesa

Costa Valente: "O espaço mediático tem de ser conquistado pelo cinema português", diz o produtor

E ainda...

Brunch com Carlota Ribeiro Ferreira, fundadora da WIN World e e da Happy Conference. Uma vendedora de sonhos que já escalou o Kilimanjaro

Underdog Founders. Português que lançou uma empresa com o ChatGPT cria plataforma para fazedores subestimados

Benfica. Schmidt puxa por Rafa para decisões finais da I Liga