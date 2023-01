Os títulos do DN deste sábado

BCE avisa Portugal. Apoios contra a crise estão mal desenhados e agravam inflação. É esta a manchete do DN deste sábado.

Medidas não dirigidas só a quem realmente precisa, ajudas que podem prolongar-se dois anos e que não desincentivam o consumo de energia serão difíceis de descontinuar, alerta Lagarde. BCE e Bruxelas temem que apoios tragam mais despesa e dívida.

Outro assunto em destaque é: Nem 30% dos Mais de 230 milhões anunciados chegaram às empresas intensivas no consumo de gás. Ambos os temas para ler no suplemento Dinheiro Vivo, todos os sábados com o DN.

O maior destaque fotográfico vai para o protesto dos docentes. Greve. A grande marcha dos professores numa luta que endurece.

Outros títulos

Escrutínio. Com questionário, Pedro Nuno Santos ficaria de fora do governo

Mortes no Amadora-Sintra. Ordem já avaliou 14 casos suspeitos de má prática e só em dois há "conduta inadequada"

Estados Unidos. Papéis levados da Casa Branca na era Obama valem investigação a Biden

Dérbi na Luz joga-se amanhã. Schmidt já abateu os leões, Amorim conta com saldo positivo no Benfica

E ainda...

Lonnie G. Bunch III, historiador: "Haverá sempre racismo. O desafio é ter pessoas suficientes que digam que essa não é a América em que acreditam"

Brunch com Nelma Fernandes, presidente da Confederação Empresarial da CPLP. Uma fazedora que traz nas veias várias Áfricas

Street art. The World of Banksy: A exposição (não)-autorizada para ver em Lisboa todo o ano