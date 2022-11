Os títulos do DN deste sábado

Empresários travam a fundo criação de emprego até janeiro. É esta a manchete do DN deste sábado, com base em números do Instituto Nacional de Estatística.

Inquérito aos patrões sobre perspetivas de criação de emprego nos próximos três meses revela corte. No caso da indústria e da construção, esses planos estão no nível mais baixo desde o pior tempo da pandemia, entre final de 2020 e início de 2021.

O destaque fotográfico vai para a visita do chanceler alemão a Pequim. As 11 horas da polémica viagem de Scholz à China e os apelos a Xi.

Para ler ainda neste DN:

Sondagem. Benfica varre tudo nas previsões dos adeptos

Extremismo. Os jornalistas árabes como barreira contra o discurso de ódio e do sectarismo

Arquitectura. A "saga" portuguesa de Oscar Niemeyer

Brunch com... Byung goo Kang, professor no King Sejong Institute: "Nos séculos XVI e XVII, os portugueses deram aos coreanos dez palavras e o picante na comida"

Outros títulos

Covid-19. Sem testes gratuitos e isolamento pago é difícil conter transmissão, mas hospitais dizem estar preparados

Entrevista a Manso Neto, líder da Green Volt: "Tenho dúvidas de que Portugal vá ganhar alguma coisa com corredor de energia verde"

Insegurança na Madeira. Vice-presidente do PSD admite Exército nas ruas como solução de recurso

Cimeira Ibérica. Espaço, energia e inovação no encontro Portugal-Espanha, com quatro importantes acordos assinados