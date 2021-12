Os títulos do DN deste sábado

Sondagem DN, JN e TSF faz manchete do Diário de Notícias este sábado. Costa e Rio taco a taco nas legislativas.

PS (35,4%) dois pontos à frente do PSD (33,2%), o que resulta num empate técnico para as eleições de 30 de janeiro. Esquerda treme, mas ainda tem vantagem sobre a Direita, mesmo com o Chega.

A foto vai para o 39.º congresso social-democrata. "Está na hora de Santana voltar ao PSD", é o título.

Destaque ainda para, no suplemento Dinheiro Vivo: Brisa. Tecnológica à conquista dos EUA para triplicar resultados até 2025

Em destaque

Brunch com... Mário Alvim: "Quando a minha filha mais nova nasceu eu voava numa volta ao mundo e estava na Nova Zelândia. Um sofrimento"

50 anos de Laranja Mecânica. O mundo moderno segundo Kubrick

Nicole Kidman: "Identifiquei-me muito com a Lucille, pela forma como o Aaron a criou"

Outros títulos

Tiago Pitta e Cunha. Prémio Pessoa para quem acredita que "o mar vai ser uma carta fundamental"

Valentino Viegas. O historiador que viu a invasão de Goa há 60 anos

Roberta Metsola. A maltesa antiaborto que quer presidir ao Parlamento Europeu

Alberto Augusto. Muito mais que o autor do primeiro golo da seleção