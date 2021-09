Os títulos do DN deste sábado

Costa entre a "propaganda" à bazuca e o dever de "neutralidade" exigido na campanha pela CNE. É esta a manchete do DN deste sábado, dedicada às eleições autárquicas.

Comissão Nacional de Eleições considera que o primeiro-ministro pode estar a pôr em causa o dever de imparcialidade. Especialistas dizem que não vale tudo para fazer campanha. Chefe do governo rejeita eleitoralismo.

Na foto, Sharon Stone: a mulher que viveu duas vezes, uma chamada para o lançamento do seu livro autobiográfico.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Destaque ainda para a rubrica Brunch com, esta semana com Ana Abrunhosa, a ministra que faz 20 mil km por mês e tem sempre tempo para ouvir as pessoas

Outros títulos:

- Lei laboral. Estafetas avaliados por utilizadores e que não decidem tarifa cobrada podem ganhar contrato de trabalho

- Imobiliário. Comporta tem investimento de 3 mil milhões e já compete com Ibiza e Miami no mercado mundial

- AS Roma. O segundo melhor arranque de Mourinho em 20 anos de carreira

- Um Eléctrico Chamado Desejo. Quando Marlon Brando protagonizou uma revolução teatral e cinematográfica