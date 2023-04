Os títulos do DN deste domingo

Investigação DN faz manchete do jornal este domigo: Tráfico de seres humanos para agricultura em alta em Portugal.

Vítimas traficadas no país aumentam todos os anos, sobretudo para trabalhar no campo. O DN acompanhou as suas vidas por cinco dias e conta o quotidiano e os ardis das redes.

O destaque fotográfico vai para o futebol: Benfica escorrega e deixa três pontos em Chaves. Na Luz soam alarmes.

Sublinha-se ainda outra Investigação DN: Quem é "a Sentinela"? Nova revelação no caso CES-Universidade de Coimbra.

Novo livro. "Cultura do cancelamento é um cancro que mina a vitalidade da cultura europeia", diz Miguel Morgado

Embaixadora de França em Portugal: "Temos de mostrar à África francófona que o francês é uma língua recebida como herança, mas também língua de futuro"

Educação. Nova greve por distrito marca início do último período letivo

Fitness. Ginásios vencem a crise pandémica e ganham músculo com modelo low-cost

Exposição. Da Ásia à Europa: os leques como símbolo de poder