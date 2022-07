Os títulos do DN deste domingo

Governo prevê licenças pagas para formação até final do ano. É esta a manchete do DN deste domingo, uma notícia saída da Concertação Social.

Medida faz parte do acordo assinado com os parceiros e deverá ser financiada ao abrigo do Portugal 2030.

O destaque fotográfico desta primeira página vai para a manifestação dos médicos que decorreu em Lisboa, na qual os clínicos pediram a saída da ministra da Saúde: "Marta Temido sem perdão, pede a demissão", ouviu-se nas ruas.

Destaque ainda para: 10 testemunhos sobre o tesouro nacional que é o arquivo do DN. E, a propósito disto mesmo, na semana em que também se anunciou um processo de rescisões voluntárias na empresa, CEO do Global Media Group, Marco Galinha, faz raio-X ao presente e fala dos investimentos futuros no grupo.

Outros títulos

Sondagem. PS sem maioria, mas à frente na avaliação pelos portugueses

Saúde. Emigrar continua a ser a vontade de mais de metade dos alunos desta área

Astronomia. A missão da cientista Zita Martins na Agência Espacial Europeia

PSP. Esquadra de seis milhões de euros vai ser construída em Carnaxide

Inquérito. Os heróis do advogado Agostinho Pereira de Miranda